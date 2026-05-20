Eliminación de las Zonas Frías: “Esto es un brutal ajuste, un tarifazo del 50%"

Ernesto Nader Alí fue muy crítico con la iniciativa que impactará en el bolsillo de los trabajadores. Foto: captura de video.

El diputado nacional Ernesto Nader Alí solicitó “un atisbo de humanidad” a los legisladores aliados al presidente Javier Milei durante su exposición en el debate por la modificación de la Ley de Zonas Frías, una medida que perjudicará a 100 mil hogares en San Luis y a millones más en todo el país.



“Háganse poderosos con los poderosos, no con los débiles”, cuestionó el legislador al advertir sobre el fuerte impacto que tendrá esta rechazada iniciativa, la cual, de ser aprobada, se verá reflejada en las boletas de gas en pleno invierno.



“Este es un brutal ajuste a las familias de la provincia de San Luis, entre tantas otras que quedan fuera del sistema”, afirmó. En otro tramo de su discurso, responsabilizó directamente “a Milei y sus diputados, con la complicidad absoluta y el silencio de Poggi, que nos deja solos ante este ajuste”.



Finalmente, Alí recordó que esta ley fue aprobada originalmente por el Congreso en 2021 y que, en la Cámara de Diputados, “la votaron todos los partidos".



"Por San Luis lo hicieron sus cinco diputados de distintas extracciones políticas; los cinco coincidieron y votaron a favor”, remarcó, señalando que entre los legisladores que dieron su voto positivo en aquel momento se encontraba Alejandro Cacace, actual funcionario del gobierno nacional.

