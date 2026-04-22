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Cerca de Villa Mercedes

Autopista 55: volcó un automóvil y hay tres heridos

Fue a la altura del kilómetro 716 de la Autopista 55, a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad. Como consecuencia de los fuertes golpes, el vehículo quedó muy dañado. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La emergencia vial ocurrió este miércoles a la tarde. Los accidentados son un hombre de 76 años, dos mujeres y un hombre (todos mayores de edad).

 

Por circunstancias que aún no fueron informadas, el conductor de 76 años perdió el control del Toyota Etios por la rotura de una cubierta. Tras morder la banquina, se desestabilizó, cruzó de carril, impactó contra un cartel de señalización y volcó. Se desplazaban de sur a norte, es decir en dirección a Villa Mercedes.

 

Las dos mujeres y el hombre que iban como acompañantes resultaron heridos. Fueron asistidos por los paramédicos del Sempro y luego fueron trasladados en ambulancia hacia el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

 

El conductor, en tanto, no sufrió lesiones de consideración.

 

En el operativo intervinieron efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios “El Fortín.

 

La Policía no informó la identidad de los accidentados. 

 

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