Activan protocolos en la escuela Juan Esteban Pedernera por grafitis de violencia

La comunidad educativa de la escuela Juan Esteban Pedernera, que desarrolla sus actividades en el turno noche en el edificio de la escuela Paula Domínguez de Bazán, se encuentra en estado de alerta.



Las autoridades del establecimiento debieron activar de manera urgente los protocolos de seguridad tras el hallazgo de grafitis relacionados con la reciente ola de violencia y amenazas que afecta a diversas instituciones escolares de la región.



Ante la gravedad del hecho, la Dirección informó al cuerpo docente que se ha dispuesto la presencia de personal policial dentro de las instalaciones situadas en la calle Esteban Pedernera.



Según trascendió de un comunicado, la medida responde a las normativas de seguridad impuestas por el contexto actual de público conocimiento, solicitando a los profesores extremar los cuidados y reportar cualquier movimiento sospechoso o nuevas pintadas en el recinto.



Como parte de este esquema de control, se ha restringido la circulación de los estudiantes en los pasillos durante las horas de cátedra. Se instruyó a los docentes que los alumnos solo podrán salir del aula por casos de urgencia sanitaria y de a uno por vez, buscando minimizar el tránsito interno en un clima de marcada tensión.



Crisis edilicia y riesgos físicos



A la preocupación por la seguridad se suma un panorama crítico en cuanto a las condiciones del establecimiento. Se informó a los docentes que los sanitarios destinados a su uso exclusivo se encuentran inhabilitados, lo que obliga al personal a compartir los baños con el alumnado de forma provisoria.



Finalmente, las autoridades emitieron una advertencia sobre el peligro que representa el sector de Sección Alumnos. Debido a trabajos de reparación que han dejado pozos y excavaciones abiertas, la zona ha sido declarada como peligrosa para el tránsito, sumando un factor de riesgo físico para alumnos y docentes que asisten al turno nocturno en el mencionado edificio céntrico.

