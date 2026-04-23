Exigen a Gastón Hissa que aclare el financiamiento de sus "correcaminatas"

Buscan determinar si estas actividades, presentadas como de promoción de la salud, se sostienen con fondos del municipio o con aportes privados. Foto: Municipalidad de San Luis.

En la sesión de este jueves, el bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis formalizó un pedido de informe dirigido a la gestión del intendente Jorge Gastón Hissa para que explique de dónde salen los recursos que financian las correcaminatas que realiza periódicamente.



La iniciativa apunta a determinar si estas actividades, presentadas como de promoción de la salud, se sostienen con fondos del municipio o con aportes privados, tal como ocurría cuando el jefe comunal las organizaba desde la oposición.



Al respecto, el concejal justicialista Andrés Russo manifestó a través de sus redes sociales que la ciudad necesita más calidad en los servicios y menos campaña política. Durante sus años como opositor, las correcaminatas fueron casi la única propuesta visible de Hissa en el espacio público y, en aquel entonces, el financiamiento provenía de fuentes privadas según sus propias palabras.



Sin embargo, al estar ahora al frente del Ejecutivo municipal, la oposición instala la pregunta sobre si la actividad se organiza con personal, logística o recursos del Estado, lo que constituiría una irregularidad que debe ser respondida.



El pedido llega en un contexto que el propio oficialismo ha alimentado, con una gestión que —según denuncian— lleva dos años en modo de campaña permanente, caracterizada por apariciones frecuentes y eventos de bajo contenido frente a los problemas estructurales de la ciudad. Las correcaminatas encajan en ese patrón y por ello la oposición exige transparencia absoluta sobre su origen.



La controversia plantea dos escenarios posibles: si el intendente financia estas acciones con fondos públicos, estaría utilizando la estructura municipal para sostener su imagen política personal; por el contrario, si lo hace con aportes privados, tiene la obligación de informar quiénes son los financistas detrás de los eventos.



En cualquier caso, la respuesta que brinde el Ejecutivo, o la ausencia de la misma, tendrá consecuencias directas en el clima político del Concejo Deliberante durante las próximas semanas.