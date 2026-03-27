Tras más de dos años de reclamos, Hissa renovará solo la mitad de los contenedores

En la imagen, un contenedor céntrico en una noche de febrero de 2026. La realidad del daño y la suciedad no ha cambiado hasta ahora. Foto: archivo.

La gestión de Gastón Hissa atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo que respecta al mantenimiento del espacio público. Tras más de dos años de quejas constantes, indignación y un evidente hartazgo por parte de los vecinos, el Ejecutivo municipal finalmente oficializará la compra de nuevos contenedores.



La medida, que se percibe más como una respuesta forzada ante la presión social que como una iniciativa planificada, busca frenar el avance de la suciedad en el micro y macrocentro de la ciudad.



El estado de los receptores actuales es, según denuncian los frentistas, de un abandono absoluto. Lo que durante más de una década se mantuvo con un cuidado preciso, hoy muestra su peor cara: unidades sin tapas, ruedas rotas y palancas de apertura inutilizadas.



Esta falta de mantenimiento periódico ha transformado a los contenedores en focos de infección. Abollados y sucios, se han convertido en el escenario ideal para la proliferación de ratas y cucarachas, mientras los olores nauseabundos y la basura desparramada por las veredas son moneda corriente en las zonas más transitadas.



El próximo lunes 30 de marzo, el Intendente firmará el decreto para la adquisición de 150 unidades, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos. Sin embargo, la cifra genera dudas sobre la efectividad real de la medida a largo plazo, ya que la compra solo alcanzará para renovar el 50% del parque instalado.



El temor es que la renovación sea insuficiente para revertir un cuadro de inmundicia que parece haberle ganado la pulseada a la administración actual.



La iniciativa, que Hissa ya había adelantado en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, llega en un clima de extrema tensión con los vecinos.



Para muchos frentistas, la compra es "a cuenta gotas" y llega tarde, impulsada exclusivamente por el deterioro terminal de los depósitos que, tras años de desidia, terminaron por arruinarse definitivamente durante la presente gestión.