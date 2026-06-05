"Hay ceremonia en la tormenta": los puntanos se unieron para despedir al Indio Solari

La noche de este viernes se transformó en un escenario de profunda emoción y comunión popular. Tras conocerse la dolorosa noticia de la partida de Carlos Alberto "Indio" Solari, vecinas y vecinos de la ciudad se convocaron de manera espontánea para honrar su memoria y su obra.



En medio del impacto por la pérdida física, la comunidad canalizó el duelo a través de la música, el compañerismo y el compromiso social, replicando un ritual inmemorial que quedará grabado para siempre en las retinas de quienes asistieron.



La movilización local se dio en absoluta consonancia con diversas expresiones y "misas ricoteras" que brotaron a lo largo y ancho del país. A pesar del dolor generalizado, los seguidores se unieron para dar el último adiós a un ícono indiscutible de la música, la poesía y el arte, pero sobre todo, a una figura que supo tejer un lazo social y cultural clave para distintas generaciones de argentinos.

Los seguidores se concentraron consternados, pero también esperanzados en un legado colectivo. Foto: gentileza.



El punto de encuentro en San Luis fue el edificio del Correo Argentino, donde banderas, remeras y velas encendidas le dieron calor a una velada cargada de mística. "Se nos fue físicamente, un día triste. Todos atravesando esta tristeza. Es como esa orfandad como cuando se te va uno de los pocos referentes populares que teníamos. Lo siento en el pecho como cuando se fue el Diego", expresó conmovido Lucas Mirábile, referente de Patria Grande, consultado por medios locales.



"Hoy nos juntamos en el Correo Argentino 'hay ceremonia en la tormenta', vamos a escuchar un rato los redondos, vamos a encontrarnos. Lleven trapos, remeras, velas. Nos vamos a organizar y a encontrar", había anticipado horas antes.



Para muchos de los asistentes, el legado del Indio excede por completo los escenarios y se transforma en una filosofía de vida y resistencia.

"Me deja una voz de lucha en contextos complicados para el pueblo en su conjunto. Quienes levantan la voz para defender el pueblo y ante masividades que ninguna persona puede reunir, tiene un valor único. Hoy no dimensionamos lo que significa esta fecha", reflexionó Mirábile sobre el impacto histórico del artista.



La respuesta de los seguidores locales demostró, una vez más, que el fenómeno ricotero sigue más vivo que nunca y que se sostiene de forma colectiva.



Respecto al espíritu de la jornada, Mirábile expresó: "Estamos muy conmovidos de encontrarnos con todas las personas que vinieron a despedir al Indio. Fue espontáneo, genuino, de la gente que lo sigue al Indio, que lo ha ido a ver, personas que valoran su arte, que lo ven como un referente cultural, y eligen atravesar la tristeza disfrutando de su arte".