En el “Año de la Educación”, una escuela sufre la falta de un edificio propio

En la Escuela Técnica N°2 “San José Obrero” de Cortaderas los ánimos están por el piso por no tener un edificio propio y por la sobrepoblación que se da en las aulas. Ante esta preocupante realidad, las familias, docentes y vecinos salieron a la calle para reclamar por estos dos problemas de fondo y realizaron un abrazo simbólico para visibilizar el reclamo.

El establecimiento comparte instalaciones con la Escuela N°278 “General Franklin Lucero”. Dicen que el espacio es insuficiente ante el crecimiento constante de la matrícula. El terreno para la sede definitiva ya está asignado, pero la construcción no llega.

A eso se suma la falta de talleres de práctica equipados, clave para la formación técnica. Y, el otro foco de conflicto: la sobrepoblación. En segundo año hay cursos con más de 40 estudiantes, lo que hace imposible un seguimiento real del proceso de aprendizaje.

Las acciones para lograr una solución ya están en marcha. Se realizó un abrazo simbólico alrededor de la escuela para visibilizar la urgencia. También mantienen abierta una campaña para juntar firmas para respaldar un petitorio que será elevado al gobernador Claudio Poggi. Los formularios se pueden firmar en la escuela y en la Municipalidad de Cortaderas.

Hubo un avance parcial: se autorizó el desdoblamiento de segundo año para bajar la cantidad de alumnos por aula. Pero, desde la comunidad aclaran que todavía no hay fecha de implementación y que la solución de fondo, el edificio propio, sigue pendiente.