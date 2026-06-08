A las cuatro de la mañana terminó el velorio de Solari

Las puertas del Polideportivo municipal José María Gatica del Parque Villa Domínico, ubicado en Avellaneda, cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada de este lunes y concluyó así una histórica jornada de despedida al Indio Solari.

A lo largo del domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras. Pese a las demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de presentes en las inmediaciones logró ingresar al recinto para despedirse ante el féretro del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hacia las primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para confirmar la culminación del evento masivo y precisó que la determinación de dar por terminado el velatorio público en el predio de Avellaneda fue consensuada junto a los familiares directos del músico una vez que se desconcentraron los últimos contingentes de seguidores.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al velatorio y homenaje al Indio Solari y aseguró que desde su gestión “puso a disposición de la familia cualquier lugar" de su distrito, ante la negativa del Gobierno Nacional de hacerlo en el Congreso o en Casa Rosada.

En declaraciones televisivas, señaló que se trabajó en un importante operativo de seguridad y también en asumir la responsabilidad de que este evento de miles de personas "se pudiera hacer de la mejor manera posible", sobre todo con una "comunidad tan grande" como la que conforman los fanáticos del artista.

También, le agradeció al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con quien dialogó y consensuó que este homenaje "debía llevarse con tranquilidad", y extendió el agradecimiento a los Bomberos de la provincia, a Defensa Civil y a la Cruz Roja: "Esta situación viene a refutar los prejuicios que criminalizan toda manifestación en grupo", planteó el mandatario.