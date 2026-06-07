Un camión volcó en la Autopista Serranías Puntanas y el chofer dio positivo en el alcotest

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de este domingo en la Autopista Serranías Puntanas. Alrededor de las 6:30 de la mañana, un camión cargado con materiales de construcción y pintura protagonizó un vuelco a la altura del kilómetro 663, en el tramo comprendido entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract.



Según informaron fuentes de la Comisaría Distrito 18°, el vehículo involucrado es un Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba placas de yeso y envases de pintura.



El rodado era conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en la provincia de San Juan, quien circulaba en sentido oeste a este. Por razones que se tratan de establecer, el chofer perdió el control del camión, despistó hacia el cantero central y, al intentar reincorporarse a la ruta, terminó volcando sobre uno de sus laterales, quedando atravesado sobre media calzada.



Minutos después del accidente, una ambulancia del hospital de Justo Daract arribó al lugar para asistir al conductor. Tras una revisión médica en el sitio, el personal de salud determinó que el camionero no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a ningún centro asistencial.



La situación tomó un giro normativo cuando efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6) procedieron a realizarle el alcotest al transportista. El examen arrojó un resultado positivo de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz de esto, las autoridades policiales labraron la infracción correspondiente y dieron continuidad a las actuaciones de rigor.



A causa del vuelco y la posición en la que quedó el semirremolque, el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante la mañana mientras los equipos de emergencia y seguridad vial trabajaban en el despeje de la ruta.



Con datos de Del Río FM 99.3 San Francisco del Monte de Oro/Redacción.

