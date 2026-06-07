Abandonos, accidentes y banderas rojas que Colapinto no pudo aprovechar

En una muy accidentada carrera en Mónaco, Franco Colapinto no pudo capitalizar algunos accidentes y terminó en el puesto 15 sobre la misma cantidad de autos que finalizaron la competencia.

Un puesto más arriba había largado el piloto argentino que en un momento de la carrera se acercó a la zona de puntos, aunque una serie de interrupciones lo alejaron rápidamente de allí.

Una penalización que tuvo que soportar terminó por confinar al conductor de Alpine a ese puesto. Otros pilotos también recibieron sanciones y siete tuvieron que abandonar durante la carrera como Max Verstaapen, Lando Norris y Charles Leclerc, todos animadores centrales de la competencia.

Para ratificar su gran momento, el italiano Kimi Antonelli se quedó con el primer puesto del podio que compartió con Lewis Hamilton e Isaak Hadjkar.

La carrera en el principado tuvo dos interrupciones, dos choques violentos y varias fallas en los monoplazas que conformaron una competencia con muchos altercados.