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Racing cayó por 3-2 con Botafogo y complicó clasificación de la Copa Sudamericana 2026

La “Academia” ocupa el tercer lugar del grupo con tres puntos, quedando parcialmente eliminado.  

Por redacción
| Hace 3 horas
Ezequiel Cannavo controla la pelota durante la derrota de Racing. Foto: NA/Racing.

Racing perdió por 3-2 con el Botafogo de Brasil en un encuentro en el que volvió a demostrar fragilidad defensiva y que disputaron esta noche, ante un estadio Presidente Perón sin público por la sanción ejercida por Conmebol, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

 


Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el volante Santiago Sosa, a los cuatro minutos del primer tiempo, y el delantero Adrián Martínez, en 21 del segundo, mientras que para la visita convirtieron los delanteros Arthur Cabral y Júnior Santos, en 23 y 41 minutos de la primera etapa, y el volante Danilo en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo.

 


La derrota dejó al equipo de Gustavo Costas en el tercer lugar de la zona E con tres puntos, mientras que Botafogo es líder con cuatro unidades.

 


En la próxima fecha, el equipo argentino visitará a Caracas de Venezuela, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el conjunto brasileño será local de Independiente Petrolero de Bolivia, el martes 28 al mismo horario.

 

 

 


Agencia Noticias Argentinas.

 

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