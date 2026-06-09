La pobreza y el desempleo golpean sin piedad en el “Gran San Luis”

Los índices de vulnerabilidad social y económica en la provincia de San Luis muestran una realidad compleja con contrastes importantes. Según los datos oficiales más recientes del INDEC, la pobreza en el aglomerado Gran San Luis se ubica en el 30,1% por encima de la media nacional. Frente a esta cifra contundente y preocupante, las organizaciones sociales alertan sobre situaciones críticas estructurales.

La vulnerabilidad se manifiesta principalmente en tres ejes. En materia de pobreza estructural y barrios populares, relevamientos del Registro Nacional de Barrios Populares identificaron a más de 4.400 familias en situación de extrema vulnerabilidad económica, concentradas en unos 32 asentamientos informales de la provincia. En el aglomerado urbano, sectores vulnerables específicos siguen enfrentando graves problemas de seguridad alimentaria.

En el terreno juvenil y laboral, los jóvenes de la provincia sufren tasas de desempleo que duplican o triplican la media general de la población mayor de 13 años. Quienes provienen de hogares humildes enfrentan altas tasas de deserción escolar, lo que los expone a empleos informales o precarizados.

El tercer eje es la vulnerabilidad urbana y habitacional. Estudios recientes en localidades en crecimiento como La Punta advierten sobre el riesgo climático en las viviendas de barrios de planes sociales. Las fallas de compactación del terreno y el impacto de lluvias intensas o sequías dejan a estas casas expuestas a daños estructurales