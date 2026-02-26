Racing igualó ante Independiente Rivadavia y aseguró su clasificación a los playoffs

Racing empató 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en condición de local y, con este resultado, obtuvo el último cupo para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.



Durante la primera parte, el equipo dirigido por Gustavo Costas mantuvo la posesión y presencia en campo rival, mientras que el elenco de Alfredo Berti se sostuvo firme en defensa buscando salidas rápidas con el colombiano Sebastián Villa. Pese al asedio, la visita no logró generar peligro real sobre el arco de Facundo Cambeses en el inicio.



El partido sufrió un punto de inflexión cuando el mediocampista académico, Matko Miljevic, vio la tarjeta roja. Tras dos infracciones por llegar tarde, el árbitro Darío Herrera lo amonestó por segunda vez, dejando al local con diez jugadores.



A los ocho minutos del segundo tiempo, aprovechando un mal córner de Racing, la "Lepra" salió de contraataque a través de Villa. La jugada derivó en Gonzalo Ríos, quien habilitó a Matías Fernández para una definición cruzada que puso el 1-0 parcial a favor de los mendocinos.



Pese a la inferioridad numérica, Racing logró sostenerse y empujar hacia el área rival. La paridad llegó a los 33 minutos del complemento: el lateral Gabriel Rojas ejecutó un tiro de esquina preciso y el volante Tomás Conechny conectó de cabeza en lo alto para marcar el 1-1 definitivo.



Con este punto obtenido en el Cilindro, la "Academia" cumplió el objetivo de meterse en la instancia eliminatoria del certamen, donde ahora aguarda por su próximo rival.



