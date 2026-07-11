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Torneo Federal “A”

Juventud sigue sin levantar cabeza y cae a la "Reválida"

De local, perdió 1 a 0 ante Cipolletti de Río Negro con gol de Gonzalo Lucero a los 38' del complemento. De estar primero, ahora es el último del certamen.

Por redacción
| Hace 2 horas

A una fecha del final de la primera fase, el “Juve” necesitaba sumar de a tres para poder entrar a la zona campeonato, pero no encontró el camino para llegar al triunfo.

 

Cipolletti pasó a liderar transitoriamente las posiciones con 25 puntos y Juventud Unida Universitaria, con 16 puntos, sigue en la parte baja de la tabla de posiciones, después de haber ocupado, por varias fechas, los primeros lugares.

 

Con esta caída, sumó ocho partidos sin ganar y se pronostican cambios en el elenco puntano para enfrentar la siguiente instancia del campeonato.

 

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