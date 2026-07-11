Juventud sigue sin levantar cabeza y cae a la "Reválida"

A una fecha del final de la primera fase, el “Juve” necesitaba sumar de a tres para poder entrar a la zona campeonato, pero no encontró el camino para llegar al triunfo.

Cipolletti pasó a liderar transitoriamente las posiciones con 25 puntos y Juventud Unida Universitaria, con 16 puntos, sigue en la parte baja de la tabla de posiciones, después de haber ocupado, por varias fechas, los primeros lugares.

Con esta caída, sumó ocho partidos sin ganar y se pronostican cambios en el elenco puntano para enfrentar la siguiente instancia del campeonato.