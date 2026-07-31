Igor, el chico de San Luis que siempre está en el radar de la Selección

El puntano Igor Joloidovsky Galliano será uno de los 15 jugadores preseleccionados que iniciarán una concentración en Mendoza con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud. El pivot que juega en Instituto de Córdoba será parte de los trabajos para el básquet 3x3, la modalidad que se desarrollará en la competencia internacional.

Desde el 7 al 9 de agosto, Igor –quien también se prepara para ser parte de la selección puntana que participará en los Binacionales- se concentrará en San Martín, Mendoza, en una primera tanda de convocados. El objetivo es iniciar el proceso de preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se disputarán en Senegal del 6 al 9 de noviembre.

Esta primera etapa la Selección contará con la participación de 15 jugadores que durante las tres jornadas mendocinas harán entrenamientos y serán evalaudos por los responsables técnicos.

Más adelante se realizará una nueva convocatoria con el resto de los jugadores incluidos en la nómina presentada ante el Comité Olímpico Argentino, para darle continuidad al proceso de evaluación y desarrollo.

Los quince preseleccionados pertenecen a clubes del interior, como Urquiza de San Juan, que aporta dos jóvenes, Quimsa, Belgrano e Independiente de Tucumán, Centenario de Venado Tuerto y Gimnasia y Esgrima de Rosario.