Boca llegó a los penales y pese al sufrimiento sigue en camino

Boca no tuvo un buen partido, le tocó sufrir hasta el último momento y tuvo que jugar una tanda de penales, en la que ganó por 4-3, para superar a O’Higgins de Chile tras caer por la mínima en tiempo reglamentario e igualar la serie por 1-1, consiguiendo así la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El único gol del partido en tiempo reglamentario había sido marcado por el delantero Francisco González, a los 27 minutos de la segunda parte.

Ya en los penales, para Boca convirtieron el mediocampista Leandro Paredes, el delantero Miguel Merentiel y los defensores Nicolás Figal y Lautaro Blanco, mientras que el volante Tomás Aranda no pudo superar al arquero Omar Carabalí.

Por su lado, en el local marcaron de penal el propio González, el delantero Arnaldo Castillo y el defensor Miguel Brizuela, pero el atacante Thiago Vecino erró su disparo y el lateral Luis Pávez no pudo superar al guardameta Álvaro Montero.

Tras la clasificación, que le da algo de tranquilidad al inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, el “Xeneize” deberá medirse con Recoleta de Paraguay por un lugar en los cuartos de final del certamen de segundo orden a nivel sudamericano.