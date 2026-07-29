Papelón de Lanús: fue goleado y encima eliminado

Lanús sufrió una dura goleada por 4-0 ante Cienciano de Perú en condición de visitante y protagonizó un papelón al quedar eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los goles del equipo peruano los marcaron el ecuatoriano Carlos Garcés y el peruano Alejandro Hohberg, ambos por duplicado, para conseguir un heroico 4-2 en el global.