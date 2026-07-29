Papelón de Lanús: fue goleado y encima eliminado
El “Granate” no pudo hacer valer la ventaja de 2-0 que había conseguido en la ida.
Por redacción
| Hace 2 horas
Lanús sufrió una dura goleada por 4-0 ante Cienciano de Perú en condición de visitante y protagonizó un papelón al quedar eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana.
Los goles del equipo peruano los marcaron el ecuatoriano Carlos Garcés y el peruano Alejandro Hohberg, ambos por duplicado, para conseguir un heroico 4-2 en el global.
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