Independiente venció ante Newell’s y trepó a la cima

Independiente fue superior y se impuso este jueves sin mayores sobresaltos ante Newell’s por 1-0 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El único gol del encuentro para el “Rojo” lo convirtió el delantero Santiago Montiel, a los 41 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Quinteros sumaron su segunda victoria consecutiva en el certamen y alcanzaron a Vélez, su próximo rival, en lo más alto del Grupo A con 6 puntos.

Por su parte, el cuadro rosarino no pudo ratificar el triunfo que logró en la primera jornada del campeonato local ante Talleres de Córdoba y quedó en la séptima posición de la clasificación.

En el primer tiempo, Independiente fue superior, dominó la pelota y generó las ocasiones de gol más claras, pero no logró romper el cero sino hasta los últimos minutos de dicho periodo con un potente disparo de Santiago Montiel que venció la buena actuación del arquero rival, Josue Reinatti.

No obstante, el juego bajó su intensidad en un complemento donde ambos equipos se repartieron la tenencia del balón sin crear demasiadas situaciones de peligro, aunque con el cuadro de Avellaneda siendo un poco más incisivo a la hora de atacar.

El cuadro rojo le cedió la pelota al rival y buscó de contragolpe ampliar la diferencia en el marcador. Si bien contó con algunas oportunidades, no estuvo preciso en el tramo final de las jugadas para convertir el segundo tanto.

Ahora, el conjunto de Avellaneda deberá visitar Liniers el próximo lunes desde las 19:00 para enfrentar a Vélez Sarsfield, mientras que Newell’s Old Boys tendrá un duro enfrentamiento ante Boca el domingo 2 de agosto, a partir de las 17:00.

Alegría en Tucumán

Atlético Tucumán jugó un buen segundo tiempo, en el que pudo marcar diferencias en el resultado, y derrotó por 2-0 a Central Córdoba.

Ambos goles en un partido que se jugó en el estadio "Madre de Ciudades" fueron convertidos por el delantero Leandro “Loco” Díaz, a los 17 y 46 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, además de mantener el invicto y trepar al quinto puesto de la zona B con cuatro puntos, el “Decano” del fútbol tucumano se alejó a 10 unidades del descenso por tabla anual y sigue torciendo lo que fue su mala racha: cuando llegó Julio César Falcioni arrastraba un año y medio sin ganar de visitante y actualmente acumula dos triunfos consecutivos en esta condición, habiendo sido el anterior ante River.

Por su lado, la caída deja a Central Córdoba sin puntos al inicio del campeonato, con ocho unidades de diferencia frente a la zona de descenso.

En la próxima fecha, el conjunto tucumano deberá visitar a Huracán, el lunes 3 de agosto a las 21:15, mientras que el conjunto que conduce Sebastián Domínguez visitará a San Lorenzo, en simultáneo.

Triunfo de "La Lepra" mendocina

Independiente Rivadavia tuvo un partido de mayor a menor y pudo derrotar por 2 a 1 a Huracán, que reaccionó al principio del complemento pero no pudo empatar.

En un partido disputado en el estadio "Bautista Gargantini", el local ganó con tantos del delantero Álex Arce y el volante César Florentín, en 22 y 46 minutos del primer tiempo, mientras que el descuento fue marcado por el extremo Óscar Cortés, en el primer minuto del complemento.

Además, la visita se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido, luego de una dura infracción del mediocampista Leandro Lescano.

El triunfo dejó al vigente campeón de la Copa Argentina en el cuarto puesto de la zona B, con cuatro unidades, mientras que Huracán es séptimo, con tres puntos.

En la próxima fecha, el elenco mendocino visitará a Sarmiento el lunes 3 de agosto, desde las 16:45, mientras que el conjunto que dirige Diego Martínez jugará el mismo día ante Atlético Tucumán, desde las 21:15.