Platense reforzó su línea de atacantes: sumó a Luciano Giménez

Platense llegó a un acuerdo con el delantero Luciano Giménez, perteneciente a Estudiantes de La Plata, para incorporarlo de cara a un segundo semestre en el que jugará las rondas eliminatorias de la Copa Libertadores 2026.

El atacante llegará a préstamo con opción de compra, luego de que el “Calamar” hiciera caer la firma del atacante Bruno Sepúlveda desde Banfield.

Así, el delantero de 26 años reforzará a Platense en las semanas previas a su choque con Coquimbo Unido de Chile y peleará por un lugar junto a otros cuatro centrodelanteros: Gonzalo Lencina, Augusto Lotti, Héctor Bobadilla y Nicolás López, que también llegó en este mercado.

Platense continúa con actividad en uno de los mercados más importantes de su historia, al encontrarse próximo a jugar su primera ronda eliminatoria de copa internacional, y abrochó la llegada del delantero Luciano Giménez.

Su acercamiento al club se dio tras una breve novela junto a Banfield, que se definió de la noche a la mañana.

En primer lugar, el apuntado por la dirigencia del conjunto de Vicente López era el experimentado atacante Bruno Sepúlveda, de 33 años y rendimientos aprobados desde que pudo llegar a la Primera División del fútbol argentino, en 2021.

Radicado en Banfield desde 2024, club en el que convirtió 13 goles y dio siete asistencias en 58 partidos, Sepúlveda había alcanzado un acuerdo para rescindir su vínculo con el “Taladro” e incorporarse a Platense.

Desde el club de la zona Sur no veían su salida con malos ojos, al tratarse de uno de los contratos más altos de su plantel profesional, y ya tenían al propio Giménez como candidato a reemplazarlo, aunque todo cambió en horas del mediodía de este viernes.

Al tanto de esta situación, Platense decidió ofertar también por Luciano Giménez, que priorizó la propuesta del elenco de camiseta marrón, por lo que el movimiento que involucraba a Sepúlveda quedó trunco.

Con una opción de compra cuyo monto y porcentaje no trascendió, Giménez será nuevo jugador de Platense, en el que será su séptimo club. Sin debutar tras su paso por las inferiores de Boca, el delantero recaló en Central Norte, de su Salta natal, y tuvo pasos por Chaco For Ever, Chacarita, Cuiabá de Brasil, Estudiantes, Huracán y Platense.