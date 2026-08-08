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Triunfo agónico

Juventud ganó sobre la hora en El Bajo

Con un gol en contra de Iribarren le ganó uno a cero a FADEP y sumó tres puntos tras diez partidos sin ganar

Por redacción
| Hace 14 horas

El conjunto puntano consiguió este sábado un triunfo agónico y de enorme valor en su pelea por la permanencia en el Torneo Federal A. En el estadio Mario Sebastián Diez, le ganó 1-0 a FADEP de Mendoza con un gol en contra de Iribarren sobre el cierre del partido y volvió a sumar de a tres después de diez encuentros.

 

El equipo dirigido por Alexis Matteo afrontaba el partido con la urgencia de cortar una racha negativa que se extendía desde el 10 de mayo, cuando había derrotado 1-0 a Cipolletti como visitante. Desde entonces, la victoria se le había negado una y otra vez.

 

Esta vez, cuando el empate parecía sellado, llegó el desahogo. Un gol en contra de Iribarren le permitió a Juventud quedarse con tres puntos que valen mucho más que una victoria: son oxígeno para la pelea por mantener la categoría.

 

El triunfo también le permite al conjunto puntano comenzar a mirar con algo más de tranquilidad una Fase Reválida en la que cada punto tiene un peso decisivo.

 

Después de ocho partidos sin ganar, Juventud volvió a festejar. Y lo hizo cuando más lo necesitaba: sobre la hora y en El Bajo.

 

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