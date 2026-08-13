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Juventud no levanta cabeza y perdió en el sur

La crisis institucional que derivó en la suspensión de dos de sus máximos dirigentes tuvo su coletazo en el campo de juego, con una derrota que complica. Fue 2 a 1 contra Brown de Puerto Madryn.

Por redacción
| Hace 2 horas

Al mal momento institucional que atraviesa Juventud Unida Universitario, con dos de sus dirigentes suspendidos por el Consejo Federal, se sumó otro traspié deportivo en la semana. El miércoles, el conjunto puntano perdió 2 a 1 ante Brown de Puerto Madryn por la tercera fecha de la Reválida del Torneo Federal.

 

 

Con el resultado, Juventud sigue comprometido con el descenso, ya que se ubica en la séptima posición con un solo triunfo y dos derrotas. El domingo enfrenta a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, que tiene un punto más que el equipo puntano.

 

 

El auriazul empezó a perder el partido muy temprano debido a un cabezazo de Patricio Cucchi a los 5 minutos del primer tiempo. A los 13, ya perdía 2 a 0 gracias a otro gol local, marcado por Rodrigo Díaz.

 

 

Antes del final del primer tiempo, un remate cruzado de Alexis Sosa puso el descuento para Juventud, que tuvo todo el segundo tiempo para empatar, pero solo consiguió demostrar su poco poderío ofensivo.

 

 

 

 

 

 

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