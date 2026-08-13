Una puntana fue campeona continental sub 16 con River

Angelina Pérez continúa con su historia futbolística en River a fuerza de goles y campeonatos. La joven delantera puntana fue titular en todos los partidos del histórico torneo que la división femenina sub 16 del club de Nuñez se adjudicó el fin de semana pasado, el Fiesta Conmebol Evolución 2026.

La obtención del campeonato representa un logro histórico para el fútbol argentino ya que fue la primera vez que un conjunto nacional obtiene el torneo continental, en este caso desarrollado en Paraguay. River le ganó la final por 4 a 0 a Inter Rush, de Bolivia.

Gracias al título, River tendrá la oportunidad de medirse con equipos europeos en el torneo que a finales de este año se desarrollará en Madrid. Pérez estará allí con la bandera de San Luis.

Siempre cerca del gol, la puntana metió un tanto en el torneo y otro en la definición por penales de la semifinal, el momento más crítico del certamen.

Angelina puede jugar de centrodelantera o de extrema y comenzó en San Luis en Fusión Fútbol Club. Hace dos años recaló en River, donde es considerada una jugadora con una enorme proyección.