Racing sigue en baja: cayó ante Banfield

Racing tuvo una mala noche, en la que tuvo poca claridad y le costó llegar al área rival, más allá de un breve asedio final, y perdió por 1-0 como local ante un Banfield contundente, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delantero Alexander Machado convirtió de cabeza, en su debut en el fútbol argentino y a los 23 minutos del primer tiempo, para sentenciar la suerte del partido.

El triunfo acerca al equipo que dirige Pedro Troglio a la zona de clasificación del grupo B, ya que llega al noveno lugar con siete puntos, mientras que la “Academia” continúa en caída libre y marcha duodécima, con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda volverá a ser local, al recibir a Boca el domingo 23 de agosto a las 21:30, mientras que el “Taladro” visitará a Newell’s el sábado 22, desde las 21:00.

Síntesis

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Gino Santilli; Juan Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Gol en el primer tiempo: 23m. Alexander Machado (B).

Cambios en el primer tiempo: 26m. Elías Torres por Lautaro Díaz (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Villegas por Ignacio Pais (B); 15m. Santiago López García por Lisandro Piñero (B); Gastón Lodico por Alejandro Tello (R) y Alberto Campo por Ulises Ortegoza (R); 21m. Ignacio Abraham por Lautaro Cano (B) y Santiago Esquivel por Favio Álvarez (B); Gonzalo Escudero por Mateo Martínez (R) y Leonel Pérez por Matías Kranevitter (R); 34m. Bruno Sepúlveda por Alexander Machado (B).