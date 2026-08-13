Central desaprovechó la localía ante Corinthians

Rosario Central fue de menos a más en un partido chato y olvidable, en el que igualmente fue superior a su rival, e igualó 0-0 con Corinthians de Brasil como local, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

La jugada más clara de un partido disputado en el estadio "Gigante de Arroyito" fue de la visita, con un cabezazo del lateral Matheus Bidu que pegó dos veces en el travesaño, a los 42 minutos del primer tiempo.

Además, el conjunto brasileño terminó el partido con un futbolista menos, al ser expulsado el mediocampista Allan Souza cuando iban 35 minutos del segundo tiempo.

La serie será definida en Brasil, en el Neo Química Arena, el próximo jueves a las 21:30 (horario argentino).

Síntesis

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alejo Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Incidencia en el segundo tiempo: 35m. Allan Souza (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Federico Navarro por Vicente Pizarro (RC), 34m. Elías Verón por Emanuel Coronel (RC) y Tomás Badaloni por Alejo Cantizano (RC); 38m. André Carrillo por Rodrigo Garro (C), 43m. Jesse Lingard por Kaio César (C); Alan Rodríguez por Agustín Sandez (RC) y Marco Ruben por Enzo Copetti (RC); 50m. Andre Ramalho por Breno Bidon (C).