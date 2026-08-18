Gimnasia de Mendoza le dio un duro golpe a Talleres

Talleres de Córdoba no levanta cabeza tras sufrir una nueva derrota por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido llevado a cabo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Los goles para el elenco cuyano los anotaron Agustín Modica por duplicado, a los 9 y 20 minutos, ambos en el primer tiempo, y Luciano Cingolani, a los 6’ del complemento.

En tanto, para la visita marcó el defensor Santiago Fernández a los 40 minutos de la segunda mitad.

Con este resultado, los mendocinos alcanzaron la cuarta posición del Grupo A con 9 puntos, mismos que Independiente (3°), y ponen presión a los líderes Vélez e Instituto, mientras que, con Jorge Sampaoli a la cabeza, la “T” sumó su cuarta caída en cinco encuentros del campeonato local, cifra que la colocó en la última plaza con solamente 3 unidades.

Empató Vélez

Defensa y Justicia se recuperó en el segundo tiempo y logró rescatar un punto tras el empate 1-1 ante Vélez, en un partido disputado este lunes correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los goles del encuentro disputado en el estadio José Amalfitani los marcaron Manuel Lanzini para el “Fortín”, a los 4 minutos de la primera etapa, y Leandro Fernández para el “Halcón”, a los 34’ del complemento.

Tras la derrota, el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto no pudo alcanzar la cima de la Zona A, lugar que ocupa Instituto con 12 puntos, y quedó como escolta con 11 unidades, mientras que el elenco de Florencio Varela se ubicó quinto con 8.