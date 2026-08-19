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Día del cantor cuyano

"Los mayines de Cuyo" y un emotivo homenaje para que no se apague el fuego

Un mix de tonadas que el grupo presentó en el Festival de Tunuyán tiene ahora un video hecho con IA que revivió a los próceres y revitalizó los clásicos del cancionero regional. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Para celebrar el día del cantor cuyano, “Los manyines de Cuyo” apelaron a la tradición, a la tecnología pero sobre todo a la emoción con un video subido a sus redes sociales que le dio vida por medio de la Inteligencia artificial a los verdaderos próceres de la música de la región. En la voz y la interpretación del grupo se escuchan clásicos de la tonada y se observan en movimiento -en algunos casos por primera vez- a autores y compositores históricos.

 

 

El notable trabajo audiovisual, responsabilidad de la productora In(Bici)ble, se subió el miércoles 19 de agosto en coincidencia con la fecha conmemorativa del cantor cuyano y en momentos de espera de que la UNESCO declare al género “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

 

 

Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma, Buenaventura Luna, Juanita Vera, Antonio Tormo, José Zavala y Alfredo Alfonso, Ricardo Domínguez Arancibia, Roberto “El Quirquincho” Quiroga, “Pocho” Sosa y Ernesto Villavicencio son algunos de los tonaderos que se ven en el video, en una recreación con movimientos y sonrisas de un impactante realismo.

 

 

Cada vez más afianzados como un grupo regional de perspectiva nacional (el mes pasado hicieron una gira de promoción por Buenos Aires), “Los manyines de Cuyo” presentaron el “mix de tonadas” justamente en el Festival de la Tonada que se hace en Tunuyán, donde el público lo recibió con mucho entusiasmo.

 

 

“Lo pensamos como un homenaje a los cantores, autores y compositores que forjaron el cancionero de la región. Es una selección de las tonadas más populares del cancionero cuyano”, dijeron en la banda.

 

 

“Guitarrero cuyano y cantor”, “Al cimbrar d la vida”, “La tonada jamás morirá”, “Otoño en Mendoza”, “Se fueron los sueños míos”, “Señora tonada”, “No sé qué diablos me pasa”, “Cuando el corazón se quiere quedar” y “No sé qué tiene la tonada”, son algunos de los clásicos que se escuchan en el video, que ya está disponible en YouTube.

 

 

 

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