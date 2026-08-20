Del veranito del jueves a las heladas del sábado y domingo

Un veranito de jueves vivirá la provincia en el inicio de un fin de semana que en los próximos días verá bajar la temperatura y será testigo del regreso de las heladas. Ese es el panorama que la Red de Estaciones Meteorológicas expuso para los próximos días.

El jueves 20 de agosto estará sostenido por un marcado aumento de las temperaturas, a tal punto que se anuncia una maxima de 23 grados para cerca del mediodía. En ese momento del día, además, se sumarán vientos algo fuertes que vendrán del noroeste y luego cambiarán al sur.

Para el viernes se espera que las temperaturas comiencen un descenso que hará que la mínima se estacione en los 3 grados y la máxima llegue a 18. También el mediodía será ventoso, aunque el cielo estará despejado con baja probabilidad de lluvias en el sur.

Una jornada totalmente invernal se espera para el sábado 22, ya que a la baja de la temperatura se sumará la nubosidad. Como habrá 0 grado, es probable que regresen las heladas de madrugada, con ráfagas fuertes de viento provenientes del noroeste. Según la REM, la zona central será la más afectada.

El domingo habrá más vientos, aunque la temperatura no modificará considerablemente sus números. Se esperan mínimas de 2 grados, heladas parciales y máximas de 18. El viento será del cuadrante norte con algunas ráfagas fuertes.