Martha Pelloni dictará un curso para proteger a la niñez

En un contexto donde la crisis social golpea fuerte a las familias, la Universidad Católica de Cuyo San Luis junto a la “Red Infancia Robada Foro San Luis” traen a la provincia una capacitación para fortalecer el trabajo con la infancia.

El Programa de Capacitación "Red Infancia Robada" se realizará el jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2026 en el Auditorio “Santo Tomás Moro” de la UCCuyo San Luis, Felipe Velázquez 471. La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad.

Quiénes vienen y qué se va a trabajar

La capacitación contará con dos referentes nacionales:

- Hna. Martha Pelloni: Fundadora de Red Infancia Robada y referente histórica en la lucha contra la trata de personas y la vulneración de derechos de la infancia en Argentina.

- Dra. Gloria Machado

Según el programa oficial, durante las dos jornadas se abordarán ejes clave para el trabajo territorial:

Abuso sexual infantil, grooming, trata de personas, adicciones, salud mental, redes de contención y herramientas para la prevención y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Horarios

- viernes 21: 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

- sábado 22: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00

La propuesta está dirigida a docentes, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, trabajadores sociales, referentes barriales, iglesias, ONGs y público en general comprometido con la niñez.

En medio de la crisis

La capacitación llega en un momento crítico. Un informe reciente de la Mesa de Barrios Populares advierte que el 74,2% de los hogares en sectores vulnerables de la provincia tuvo que privarse de alimentos o saltear comidas por falta de dinero.

En ese escenario, las organizaciones remarcan que la vulnerabilidad aumenta y la protección de la infancia se vuelve prioritaria.

"El objetivo es dar herramientas concretas para el abordaje territorial, detectar situaciones de riesgo y activar redes que protejan a los chicos", señalan desde la organización.

Para más información e inscripciones pueden acercarse a la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo San Luis.