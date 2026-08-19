Jorge Fernández rechazó la reforma constitucional: "Es a la medida del Ejecutivo"

El diputado nacional y dirigente del Partido Justicialista de San Luis, Jorge “Gato” Fernández, cuestionó duramente el proyecto de reforma constitucional impulsado por la gestión de Claudio Poggi.

Fernández sostuvo que la iniciativa no responde a las demandas ni a las urgencias prioritarias de la sociedad, las cuales están enfocadas principalmente en la situación económica, y calificó el planteo como una propuesta hecha a la medida del Ejecutivo de turno.

Durante sus declaraciones, calificó de “horrorosa” la posibilidad de extender por dos años el mandato de los legisladores electos para unificar los calendarios electorales.

Argumentó que los representantes fueron votados para cumplir un período de cuatro años según la carta magna vigente y advirtió que dar ese paso sentaría un precedente peligroso que habilitaría a una Asamblea Constituyente a fijar plazos discrecionales de permanencia en el poder.

En ese marco, señaló que percibe una “desesperación” inédita en la gestión provincial por aprobar la iniciativa, la cual atribuyó a maniobras de alineamiento político tras los recientes cambios y renuncias registrados en el gabinete provincial.

Asimismo, remarcó que las modificaciones propuestas en materia presupuestaria no garantizan una verdadera autonomía financiera para el Poder Judicial ni resuelven los problemas salariales de los magistrados.

Respecto al consenso político, Fernández señaló que el Gobierno provincial debió haber convocado formalmente a las autoridades de los partidos de la oposición —en lugar de buscar acercamientos individuales— si la intención real era alcanzar un acuerdo institucional amplio.

En esa línea, afirmó que la limitación a la reelección de gobernadores parece estar dirigida contra exmandatarios de la provincia, advirtiendo además que el debate omite discusiones estructurales previamente prometidas.