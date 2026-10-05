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Confirmación judicial

Asesinato: tenia un disparo en la nuca el hombre que fue hallado en un canal

La víctima tenía 42 años, era oriundo de Colombia y residía en Quines. Su cuerpo fue encontrado este sábado. La fiscal Linda Maluf el informó el rumbo de la investigación. 

Por redacción
| Hace 1 hora

La fiscal de Instrucción en lo Penal, Linda Maluf, reveló que es investigado como un homicidio el caso del cuerpo de un hombre que fue hallado en un canal revestido en el paraje San Miguel. La necropsia determinó que tenía un disparo en la nuca.

 

"Todavía no tengo el informe completo de la necropsia, si se pudo establecer que había un proyectil a la altura de la nuca", adelantó la funcionaria.

 

El cadáver fue encontrado el sábado y con expectativa se esperaba el informe judicial. 

 

Según precisó FM Ciudad, desde el mediodía de este domingo la fiscal Maluf y su equipo, intensificaron la pesquisa para esclarecer el hecho. También lo hicieron los efectivos de la División Homicidios y de las comisarías de Candelaria y Quines. También interviene la fiscal adjunta, doctora Alcaraz.

 

 

 

 

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