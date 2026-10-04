Dos hermanas fueron apuñaladas y un hombre fue baleado

Pasó un sábado muy caliente y violento en Villa Mercedes: dos mujeres fueron atacadas y heridas con un arma blanca (una de ellas sufrió lesiones muy delicadas); en tanto que, en el otro episodio, un hombre fue baleado.

El primero de los casos ocurrió alrededor de las 19:00, cuando dos hermanas de 31 y 26 años fueron atacadas en la zona de las calles Amaro Galán y Ramón Valdez. Al llegar los efectivos policiales, encontraron a las dos mujeres tendidas en el suelo con múltiples heridas cortantes. El atacante escapó y sigue prófugo.

De acuerdo a la información que se difundió, la mujer de 31 años fue apuñalada en el sector izquierdo del abdomen y en la espalda. Su hermana sufrió heridas en la zona posterior de la cabeza y en otras partes del cuerpo

Por el testimonio de las lesionadas y de vecinos, el presunto agresor sería su cuñado y se desconocen las causas de la agresión.

Ambas fueron asistidas por personal médico. Una de ellas fue derivada en ambulancia común, mientras que la otra debió ser trasladada en “código rojo” debido a la gravedad de sus heridas.

El atacante fue buscado en la vivienda de la madre y antes de que llegaran, huyó por una bicisenda.

Se desconocen las circunstancias que desencadenaron el ataque y si ya fue detenido el autor del “intento de homicidio”.

Baleado en la calle

Un hombre fue baleado en calle Italia y la esquina con León Guillet en un episodio que por estas horas es materia de investigación por parte del personal de la Comisaria Octava.

Debido a la gravedad de las heridas fue trasladado de urgencia a Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. En el lugar de la agresión quedó una gran mancha de sangre.

El móvil del ataque, en plena actividad comercial (alrededor de las 17:00), es un misterio. Se desconoce si se trató de una agresión directa, un intento de robo o un conflicto de otra naturaleza, según precisaron los medios villamercedinos

De igual modo, se desconoce la identidad del herido y si ya fueron ubicados los autores del ataque.