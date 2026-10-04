Un motociclista sufrió heridas de consideración y buscan al conductor que huyó

Un motociclista de 22 años sufrió lesiones de consideración este domingo, alrededor de las 7:45, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de Chacabuco y Pueyrredón, en Villa Mercedes. La Policía busca al conductor del otro vehículo involucrado, quien se retiró del lugar después del impacto.

El joven conducía una Yamaha YBR 125 y fue trasladado por personal del Sempro al Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Permanece internado con una lesión pulmonar, una costilla fisurada y un golpe en la cabeza, según la información policial.

Las primeras averiguaciones indican que el otro vehículo sería un Peugeot 2008. Para identificarlo, los investigadores analizan registros de cámaras privadas de vecinos.

Personal de Accidentología Vial y de Policía Científica realizó las pericias en el lugar. Interviene el fiscal adjunto de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Adán Alexis Chavero.