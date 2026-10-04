Una jornada marcada por los accidentes: un camión chocó contra una vivienda

Tras el joven que resultó herido en el choque entre una moto y un colectivo en una de las esquinas del Hospital Pediátrico, este sábado hubo una seguidilla de accidentes en la ciudad de San Luis.

Uno de ellos tuvo como escenario el barrio 148 Viviendas, en la zona noreste capitalina, donde un camión derribó una pared y un portón de una casa.

Un cruce muy peligroso

En el siempre peligroso cruce de la colectora de la Avenida de Circunvalación y la calle Miguel B. Pastor (continuación Sucre), alrededor de las 16:15, colisionaron un Renault Kwid que era conducido por un hombre de 85 años, quien iba en compañía de una mujer de 76 años; y un Citroën Aircross que era conducido por un hombre de 57 años, quien iba en compañía de dos mujeres de 29 y 49 años.

De acuerdo a las averiguaciones, el Renault Kwid circulaba por la colectora Sur de oeste a este, mientras que el Citroën Aircross circulaba por avenida Franco Pastore de sur a norte.

A raíz del impacto, el hombre de 85 años y la mujer de 76 años que circulaban en el Renault Kwid resultaron lesionados.

Se le realizó el alcotest al conductor del automóvil Citroën Aircross, y el resultado fue negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre; mientras que al conductor del Renault Kwid no se le pudo el examen en el lugar del siniestro vial.

Cerca del Puente Derivador

Otra emergencia vial ocurrió en la Avenida del Fundador a metros del Puente Derivador.

El incidente fue protagonizado por un Volkswagen Gol Trend que circulaba de este a oeste. Por motivos que establecerán los peritos, luego de pasar la rotonda ubicada a metros de Ediro, el conductor perdió el control y colisionó contra la valla de contención.

Debido al impacto el VW Gol sufrió importantes daños materiales en tanto que los dos ocupantes afortunadamente no sufrieron lesiones.

Un camión impactó contra una vivienda

Un tercer accidente de magnitud y que felizmente no causó víctimas, sucedió en el barrio 148 Viviendas, en la zona de la primera rotonda de la Vía del Peregrino.

Fue en la casa 4 de la manzana 433, donde un camión impactó contra una vivienda, derribando un portón y una pared.

La Policía no ha informado aún, el resultado de las actuaciones y de la prueba de alcotest al conductor.

Vuelco en la Autopista de las Serranías Puntanas

La agitada jornada para el personal de Accidentología Vial incluyó el vuelco de un automóvil a la altura del kilómetro 798.

Se trata de un Renault Megane que al despistarse, después de impactar contra un poste de luz, terminó con las cuatro ruedas mirando al cielo.

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 23°, el o los ocupantes no estaban.