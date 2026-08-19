Bartolomé Abdala desmintió un acuerdo electoral con San Luis para 2027

A través de un comunicado, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, desmintió categóricamente la existencia de cualquier tipo de entendimiento electoral entre La Libertad Avanza y el oficialismo provincial y remarcó que las decisiones del espacio libertario para 2027 se definirán oportunamente en consonancia con la conducción nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

En sus declaraciones, criticó con dureza al oficialismo puntano, señalando que intentan atribuirse respaldos inexistentes y "fabricar una legitimidad política" en lugar de abocarse a la gestión local.

Además, enfatizó que la administración provincial no realizó aportes para la aprobación de las leyes que promueve el Ejecutivo nacional.

El legislador sostuvo que el foco actual del espacio debe ser la resolución de los problemas de los ciudadanos y advirtió que la estrategia electoral responderá únicamente a las directivas de LLA y a la voluntad de la sociedad puntana.

De cara al escenario político de los próximos años, remarcó que la prioridad del espacio obedecerá estrictamente a las directivas orgánicas y al mandato popular. Fue tajante sobre los tiempos y el rol de la dirigencia frente al electorado.

"La definición electoral de 2027 llegará en su momento. Y cuando llegue, serán los dirigentes de La Libertad Avanza y, fundamentalmente, los ciudadanos de San Luis quienes tendrán la última palabra”, concluyó.