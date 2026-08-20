¿Por qué hay tanta fila de autos en la estación de servicio WICO?

WICO es una petrolera de capitales argentinos, emergente en el mercado de los combustibles, que se instaló en nuestra ciudad en la calle Lafinur y España. Con una estética que la destaca de una estación común, comenzó con una política comercial agresiva que ofrece descuentos significativos en sus combustibles algunos días de la semana.

En los últimos meses, quienes circulan por la ciudad de San Luis notaron un fenómeno que llama la atención: largas filas de vehículos esperando para cargar combustible en la estación de servicio WICO Combustibles de la zona. Desde la empresa aseguran que el fenómeno responde a la confianza de los clientes y a la competitividad de sus precios.

La explicación está vinculada a un crecimiento comercial que la propia empresa confirma con datos concretos. Según información brindada por la compañía, la estación acumuló un crecimiento de ventas del 128% durante el último semestre, una cifra que posiciona al punto de venta como uno de los de mayor dinamismo de San Luis.

“Entendemos que somos una marca nueva y que tenemos que ganarnos al cliente. El consumidor encuentra una ventaja en los descuentos que ofrecemos, nos prueba, queda satisfecho y se transforma en nuestro cliente.” explicó Ignacio Riccomi, CEO de Retail de WICO Combustibles, al ser consultado sobre el fenómeno.

Promociones y aumento de la demanda

Uno de los factores que explican el incremento en la afluencia de vehículos son los días de promociones en combustible que la estación ofrece periódicamente, con descuentos de hasta el 25% sobre el precio de surtidor. Este tipo de beneficios, cada vez más buscados por los clientes, se traduce en una mayor circulación en la estación durante esas jornadas.

"Las promociones generan que cada vez nos consuman más clientes y le permiten a más personas acceder a un beneficio concreto al momento de cargar combustible", señaló Riccomi, quien remarcó que este tipo de acciones comerciales cumple un rol central en la estrategia de marketing de la empresa.

De acuerdo con lo informado por la compañía, la demanda no se limita únicamente a los días de descuentos: también se mantiene en alza durante el funcionamiento habitual de la estación, lo que confirma que el crecimiento es una tendencia sostenida en el tiempo.

“Los clientes nos conocen por las promociones y nos empiezan a consumir durante toda la semana porque prueban nuestros productos y confirman que somos una marca confiable” aseguró Riccomi.

Un reflejo del crecimiento comercial

Para la empresa, las filas de autos que se observan en la estación de San Luis deben leerse como una consecuencia directa de varios factores combinados: el crecimiento comercial de la marca, la competitividad de sus precios y un buen servicio que conlleva a ser elegidos por el usuario.

La imagen de vehículos esperando su turno se ha convertido en una postal habitual que grafica el nivel de actividad que registra el punto de venta, en un contexto donde el precio del combustible es una variable central en las decisiones de compra.

Una empresa en expansión

WICO Combustibles es una empresa argentina que en los últimos 2 años viene consolidando su presencia en distintas provincias del país, con una red de estaciones de servicio en expansión con más de 30 puntos de venta. Su crecimiento se apoya en su estrategia comercial y una oferta de servicios adicionales en sus estaciones, lo que la fue posicionando como una alternativa cada vez más elegida por los usuarios.

Desde la compañía remarcaron que este tipo de resultados impulsa a seguir invirtiendo en la operación. "Estamos trabajando para ampliar nuestra red, mejorar la experiencia de nuestros clientes y llevar nuestros beneficios a más puntos de la Argentina", concluyó Riccomi.

Con este panorama, es probable que las filas en la estación de San Luis continúen siendo, al menos por ahora, una postal habitual para quienes circulan por la zona.