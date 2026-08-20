"La Sajuriana" cumple 51 años y los celebra con los ganadores de Cosquín

Con la presencia de los ganadores del festival de Cosquín en el rubro Conjunto de malambo, “La Sajuriana” celebrará los 51 años de existencia con “Esencia”, un espectáculo que celebra las raíces y “recorre la identidad cultural de nuestro país a través de la danza, la música y la memoria”.

El Cine Teatro San Luis recibirá al histórico ballet creado por el inolvidable Juan Carlos Adorno el viernes 21 de agosto a las 21 para una función que contará con todos los integrantes de la academia.

Fundada el 17 de marzo de 1975, "La Sajuriana" aprovechará la ocasión para festejar los 51 años de trabajo ininterrumpido en la provincia, un lapso en el que formó cientos de bailarines y el que tuvo la premisa de difundir las danzas folclóricas de la región.

“Esencia”, explicó el director actual de la institución, Eduardo Rodríguez, nació de la premisa de cuando “el alma florece, renace la esencia de nuestra tierra y en cada cuerpo despierta la memoria de un pueblo”. Es así que armó un espectáculo en el por medio de las coreografías pasarán historias, costumbres, paisajes y sentimientos identitarios.

Otra premisa que buscó el director es mostrar que la danza no es solo movimiento, “sino también una forma de transmitir aquello que nos identifica como pueblo”.

La gala contará con la participación de bailarines de distintas edades, quienes serán protagonistas de un espectáculo que tendrá un homenaje al conjunto surgido de la academia que este año gano el festival del Cosquín, en un hecho histórico para las danzas provinciales.

Actualmente, además de Rodríguez lo acompañan en la dirección Marina Adorno, hija del fundador, y un equipo de docentes entre los que están Silvana Alaniz, Augusto Gonzalez, Alejandro Garro y Brayam Vega.