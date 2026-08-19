"La Pocha show" cambia el rumbo y saca ocurrencias de su cabeza

En la imagen que eligió para promocionar su primer show íntegramente dedicado al stand up, de la cabeza de “La Pocha show” salen una serie de imágenes que incluyen zapatos de punta, rimels, lápiz de labio, un megáfono y las caras reconocibles de Enrique Pinti, Luis Landriscina, Juan Domingo Perón y Los bananas en pijamas. Es una linda combinación como para empezar.

Luego de pasar por la radio, por la tele, por el streaming, por el teatro, por boliches y por cuanto formato artístico se le haya presentado, el personaje creado por Ezequiel Marchan inicia un nuevo camino el viernes 21 de agosto a las 21:30 en All rigth. Sin más ayuda que sus textos y su presencia siempre avasallante, “La Pocha” se prepara para un nuevo desafío.

“Esta vez no va a ver ni cambio de vestuarios, ni cambio de pelucas, ni bailes ni nada. Es solo La Pocha con un micrófono y sus palabras”, adelantó Ezequiel, de regreso de Carlos Paz, donde actuó el fin de semana y donde piensa volver en el feriado largo de octubre y, posiblemente, en el verano.

En diez años de carrera artística, el actor no se puso objetivos sino que dejó que sus ganas de hacer reír le fueran abriendo camino entre el público. “Con el tiempo le fui encontrando el sentido a mi forma de hacer humor. Puede que haya cometido muchos errores pero me permitieron crecer y profesionalizarme”, dijo Ezequiel, nacido en Mar del Plata hace 30 años pero radicado en en San Luis hace 12.

Al mirar su recorrido, Ezequiel o La Pocha reconocen que en los inicios no se imaginaron todo lo que vivieron. De aquel show inicial realizado para un nicho a un paso por un espectáculo para toda la familia, la consigna ahora está en definir que su trabajo no está dirigido a un público en particular, aunque el autor prefiere circunscribirlo a “la gente que pueda entender el humor y compartirlo con un transformista, con lo disruptivo que es eso”.

Marchan prefiere hablar de una madurez personal antes que una madurez artística al evaluar el trayecto de “La Pocha”. Reconoce que las primeras presentaciones fueron “autodidactas, muy del arrojo” y recuerda shows en bares y boliches de la ciudad. “Hacía la previa y era casi todo improvisación”.

Hasta que después de la pandemia llegó el momento de reunirse con Francis Legant, que ahora es su pareja, y Gastón Orozco para redireccionar a un personaje que crecía día a día y se ganaba la aceptación de la gente. Ahí fue cuando creó el grupo “Fantásticas” y su carrera dio el salto de popularidad que necesitaba.

“Empezamos a tratar de contar una historia en cada espectáculo, a tener conceptos”, señaló el artista sobre una época que lo vio pasar de los bares al teatro, de la actuación a la conducción; de la ciudad al interior de la provincia. Hoy, “La Pocha show” es un personaje conocido en todos lados que tiene previsto dar el paso hacia afuera de la provincia, aunque aclaró que su asentamiento por ahora será San Luis, “mi lugar en el mundo”.

Pero antes de pensar en eso, Ezequiel está enfrascado en el show del viernes, dedicado exclusivamente al stand up, un género que si bien siempre estuvo presentes en los espectáculos de “La Pocha” ahora toma un protagonismo exclusivo. Para que lo ayude a la conformación convocó a Benjamín Beltrán, el director de la puesta, que “vino a ordenar un poco el caos que yo tenía en en el escenario”.

“Sentía que necesitaba a alguien que lo mire desde afuera, porque también es el primer espectáculo que queremos llevar de gira ya desde otra manera, ahora que tenemos la cercanía con otros productores”, se entusiasmó.

En pocas palabras, el monólogo que se estrenará el viernes es “la visión de La Pocha del mundo, la educación sexual que tuvo y otras cosas de las que me animo a hablar por primera vez”. Además, el actor prometió un homenaje a Enrique Pinti con un análisis histórico de la Argentina. Para acentuar el cambio, será el primer show en el que Ezequiel esté sin Francis a su lado, en una decisión compartida que les permite a ambos explorar otros caminos artísticos.