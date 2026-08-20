Robin Hood, Totoro y una mujer con poderes

Dos novedades y un clásico que cumple 35 años y regresa a la pantalla son los estrenos que esta semana proponen los cines de San Luis. La nueva versión de Robin Hood, una saga de terror y la animación japonesa arriban a las pantallas.

Con Hugh Jackman en el rol del justicierto, “La muerte de Robin Hood” aparece como el estreno más fuerte del jueves 20 de agosto. En este caso, la historia del hombre que robaba a los ricos para darle a los pobres se centra en un momento especial: la redención que encuentra en una mujer que le curará una herida de batalla.

La otra producción que llegará este jueves es “La noche del demonio: están entre nosotros”, una nueva entrega de la saga de miedo que tiene como personaje central a una joven que cría a su hija en la casa que fue de su infancia y descubre que puede viajar a un lugar donde están las almas perdidas.

Pero las habilidades de la mujer no serán solo el viaje: también puede traer de la muerte a quienes viven del otro lado, hasta que los demonios se dan cuenta de su poder. La película es estreno en San Luis y Villa Mercedes.

Solo en Cinemacenter arribará una copia digitalizada de “Mi vecino Totoro”, el clásico de Hayao Miyazaki que en 1988 sorprendió a todo el mundo con una creación tan sorprendente como tierna. Una generación tiene ahora la oportunidad de ver esa obra maestra en las salas de cine.