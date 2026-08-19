Fortuna llora a un vecino que murió quemado en su casa

La localidad de Fortuna, en el extremo sur de la provincia, despertó conmocionada por la muerte de un hombre al que se le incendió la vivienda, aparentemente tras la explosión de una garrafa.

El mortal incendio se produjo poco antes de la medianoche del miércoles cuando en la casa de Jorge Muñoz, la víctima fatal, las llamas se apoderaron sin freno. Allí también estaban la hija del hombre y su nieto. Según las informaciones preliminares, ellos consiguieron salir de la casa.

Aunque las llamas se iniciaron en el interior de la vivienda, se pudieron ver desde las casas cercanas y la recurrencia a la Policía no tardó en hacerse efectiva. Los oficiales llegaron pero poco pudieron hacer ante la concreción del hecho.

La garrafa que originó el incendio habría estado conectada a una estufa, según consideraron las fuentes policiales a la espera de las pericias que permitan confirmas las informaciones.