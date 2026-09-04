Una delantera de River le pone goles puntanos a la selección

A Luisina Destefanis y Emeri De la Hanty, las dos jugadoras de San Luis FC que jugarán el Sudamericano Sub 15 con la selección argentina, se sumará otra puntana, que hace años que juega en River y hace una carrera exitosa a fuerza de goles y títulos. Angelina Pérez, delantera de mucha potencia y poder definitorio, será la tercera futbolista de la provincia con la camiseta celeste y blanca.

La presencia de la joven representa un hecho histórico para el fútbol de San Luis y reafirma el talento que, especialmente en el ámbito femenino, hay en el deporte. Pérez viene además de ganar el torneo Proyección Sub 15 –una suerte de Copa Libertadores de la categoría- y de debutar en la Reserva del club de Núñez.

La puntana es una de las nueve riverplatenses que está en la selección, con lo que la institución se convirtió en la que más jugadoras aportó al equipo nacional. Boca, Banfield, Belgrano de Córdoba y San Luis FC tienen dos y Platense, Independiente y Talleres de Córdoba, una.

Hace dos años que Pérez se radicó en Buenos Aires junto a toda su familia para apostar por su carrera como futbolista. Pese a su corta edad ya viajó a varios países para disputar torneos internacionales y la nueva experiencia la encontrará en Paraguay.

La selección nacional debutará el viernes 11 de septiembre contra Uiruguay luego de tener la primera fecha libre.