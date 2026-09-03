Histórico: dos juveniles de San Luis FC jugarán un torneo Sudamericano

Entre los muchos logros históricos que puede adjudicarse San Luis FC, la convocatoria de dos juveniles a la Selección Nacional es uno de los mayores porque representa, según dijeron en la institucion, el resultado de un proceso formativo que “sostenemos desde hace años” y que comienza a posicionar al fútbol femenino de la provincia en el mapa nacional.

Luisina Destéfanis y Emeremi De La Hanty escribieron la historia grande del fútbol juvenil femenino en la provincia y jugarán el campeonato sudamericano Sub 15. Ambas son asiduamente convocadas por el cuerpo técnico nacional y ahora quedaron en la lista de buena fe que afrontará el torneo.

“Desde 2020, San Luis FC trabaja en la construcción de un proyecto de fútbol femenino que tiene entre sus principales objetivos formar jugadoras, detectar talentos y generar oportunidades reales para futbolistas de San Luis y de distintas provincias del interior del país”, dice un escrito que la institución difundió tras conocerse la noticia.

Destéfanis nació el 28 de marzo de 2011 y es una de las futbolistas que mejor representa el trabajo de formación realizado por el club. Puntana y vinculada a San Luis FC desde sus primeros años, realizó gran parte de su recorrido en las divisiones inferiores de la institución hasta que el año pasado debutó en Primera de la mano de Leandro Páramo.

En tanto que Emeremi nació el 27 de julio del mismo año en Salta y fue observada por reclutadores de San Luis FC durante una búsqueda de talentos realizada en su provincia. También debutó en Primera e incluso ya hizo un gol.

El club valoró doblemente el hecho de que una puntana como Luisina llegue a la selección no solo por su condición de nacida en la provincia sino porque la convocatoria fue hecha mientras jugaba en San Luis.