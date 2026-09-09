La H que nunca fue muda y ahora es inmortal

En una histórica conferencia de prensa que “Hermética” dio en 1993 en Oberá, Ricardo Iorio, el líder de la banda, dio una de sus conclusiones más repetidas y viralizadas con el paso del tiempo. Dijo que lo que buscaban sus letras era que “17 años después un joven encuentre un cassette del grupo entre las cosas de su padre, lo escuche, y advierta cómo vivía su padre cuando tenía su misma edad”.

Fue más específico aún el recordado líder de la banda cuando señaló que su poesía trataba de describir el presente inmediato para “en el futuro tratar de ir puliéndonos y contribuir a la evolución del ser humano”. Pasaron 35 años de “Acido argentino”, el segundo disco de la agrupación heavy, y la cosa parece que no cambió tanto.

Antonio “El Tano” Romano estuvo en aquella rueda de prensa y década después, en su casa, mientras charló con El Diario de la República, reflexionó sobre la actualidad de aquella obra. “El disco tiene vigencia porque no se hicieron las cosas bien y seguimos con los mismos quilombos de hace 35 años. Nosotros creíamos en aquel entonces que los problemas ya iban a estar solucionados a esta altura”

Sin broma, Romano espera que “dentro de 30 años, un pibe escuche o vea nuevamente uno de estos discos entre las cosas de su abuelo y sepa cómo se vivía en este momento”.

Todas las historias están condensadas en “Ácido...”, un disco fundamental del metal argentino que será homenajeado el sábado 12 de septiembre en San Luis por “La H no murió”, la banda que Romano y su compañero de “Hermética”, Claudio O’Connor, formaron para mantener viva las canciones de su grupo inicial.

El fenomenal guitarrista describe a “La H...” como un proyecto integrado por músicos que participaron de aquellas grabaciones y que continúa interpretando canciones de las que fueron parte. Remarcó además que el desarrollo técnico y la experiencia adquirida les permiten ofrecer un espectáculo con mayor calidad de sonido.

En el disco participó además de Iorio, fallecido en 2023, Claudio “Pato” Strunz, el baterista que murió en julio de este año. “El aporte de Pato fue fundamental para el sonido de la banda. No había muchos bateros que tocaran ese doble bombo que hizo que las canciones adquirieran su propia identidad. Creo que a muchos les pasó lo que a mi con Black Sabbath, una banda que cuando la escuché dije ‘esto es lo que quiero’”.

Más allá de los desacuerdos que Romano tuvo con Iorio –y que lo empujaron a formar “Malón”, otra banda insignia del heavy nacional- dijo que hoy prevalecen los buenos recuerdos, las giras y los shows compartidos.

Riffero por definición, “El Tano” también hizo su aporte a las canciones del grupo con sus guitarras machacantes. “Siempre me gustó tocar así, ahora me cuesta un poco porque me duele la mano, pero mientras pueda voy a mantener ese estilo”, agegó el violero, que tiene una carrera solista por ahora olvidada por las giras de “La H...”.

El tiempo transcurrido, los avances tecnológicos y el interés en los ensayos encuentra a la banda en un gran momento que permite que “los pibes que nunca vieron Hermética hoy puedan disfrutar esas canciones. Y los que vieron Hermética también, pero con un audio con el que se entiende todo lo que estamos tocando”.