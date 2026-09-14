El gran logro de Brunella Calandri en Señorita Independencia

El paso de Brunella Calandri por el certamen Señorita Independencia que se hizo en Tucumán no fue solo una experiencia inolvidable para ella y para quienes la acompañaron. Significó, también, la obtención del título de Segunda Candidata Nacional, “un reconocimiento que recibí con enorme felicidad y gratitud”.

La joven estudiante que tiene 18 años, vive en La Punta y asiste a la escuela Paula Domínguez de Bazán, llevó al certamen un proyecto sobre salud mental para el que trabajó con chicos de una escuela rural de la provincia. Tras la premiación, dijo que su mayor orgullo fue representar a San Luis en el concurso.

“Pude compartir con jóvenes de distintos lugares del país, conocer nuevas historias, aprender y representar nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra identidad puntana”, señaló Brunella, quien con Mailena Aguilar fueron las puntanas en compentencia.

Emocionada, la chica agradeció a su familia por el acompañamiento y “a todas las personas que me alentaron”. A la vez, Calandri dedicó el logro “a cada sanluiseño que estuvo presente con un mensaje, un voto o una palabra de cariño. Este logro también es de ellos”.

La elegida es bailarina del ballet Danzares, profesora de gimnasia artística y tiene el objetivo de convertirse en Ingeniera Industrial. Pero ahora vive su presente con otra magnitud, con la alegría de haber llevado “un pedacito de San Luis a este hermoso encuentro”. A la vez, manifestó su compromiso de representar a la provincia con orgullo, respeto y amor por las raíces.