Libros, vinilos y música para una tarde fuera de la virtualidad

Atípica Cultural propone este sábado una Feria Cultural con entrada libre en la que habrá libros, vinilos, café colombiano y, durante la tarde, música en vivo a cargo de integrantes del Conservatorio Franz Schubert.

Este sábado 12 de septiembre, entre las 16 y las 21, Atípica Cultural abrirá sus puertas a una nueva Feria Cultural de Libros y Vinilos, una propuesta que invita a recorrer objetos culturales que, en tiempos de pantallas y consumo inmediato, conservan una particular capacidad de detener el tiempo.

La feria tendrá como protagonistas a los libros y los discos de vinilo, con la participación de Fuera de Serie Records, espacio dedicado a la música y a la búsqueda de esas piezas que muchas veces aparecen cuando uno deja de buscar exactamente lo que tenía pensado encontrar.

La propuesta de Atípica Cultural apunta justamente a ese espíritu de descubrimiento. Una feria puede ser también una forma de perderse entre libros, tapas de discos, historias, autores y músicas, hasta encontrar alguna de esas pequeñas joyas literarias o musicales que no necesariamente aparecen en los algoritmos.

Porque todavía existe algo particular en elegir un libro entre otros libros, mirar la portada de un disco, leer una contratapa o detenerse frente a una edición que quizá llevaba años esperando a su lector. Son gestos sencillos, casi anacrónicos, pero también una manera de salir por un momento de ciertos excesos de virtualidad y recuperar una relación más física con la cultura.

A medida que avance la tarde, la feria tendrá además un momento musical. Jesús Oviedo y Javier Alvarez, vinculados al Conservatorio Franz Schubert, ofrecerán una intervención en teclados y guitarra con temas pertenecientes a algunos de los vinilos que podrán encontrarse durante la jornada. La música permitirá así establecer un puente entre aquello que se busca en una batea y aquello que finalmente vuelve a sonar.

Como parte de la propuesta, los visitantes podrán disfrutar de bebidas y del habitual café colombiano de Atípica, además de algo para acompañar la tarde.

La actividad será con entrada libre y se realizará en Atípica Cultural, San Martín 842, San Luis.

Una feria para mirar, escuchar, revolver, descubrir y conversar. Libros y vinilos como objetos culturales, pero también como una excusa para encontrarse con otros y, durante algunas horas, dejar el mundo digital un poco más lejos.