El cantor que no pide permiso cuando pasa el corazón

En el disco de Ramón Sanz, convenientemente bautizado “Al sur”, se pueden escuchar los ritmos latinoamericanos, nunca a modo de resumen, sino, por el contrario, como metáfora de la expansión. “Son mi matriz de composición”, dijo el músico que reunió en ocho canciones bagualas, bagualas con chacarera, candombes, candombes con son cubano, cueca, tonada, zambas y huayno.

Esa diversidad toma un color aún más fuerte con la lírica de Sanz –profesor de Filosofía e investigador de la UNSL-, basada en torno a la trama socio política “en la que viven los individuos y las sociedades de estas latitudes”, agregó el cantor de 61 años en charla con El Diario de la República.

Resulta imposible separar la obra artística de Sanz con su manera de pensar y vivir el mundo. Lo explica el mismo autor: “No concibo la producción artística sino en relación con la dimensión política en la que vivimos, queramos o no, todos los seres humanos”, consideró quien cree imposible la vida humana en completa soledad y, por ende, la negación del pensar y quehacer político.

Para Ramón, es sumamente necesario “tomar postura y valorar positiva o negativamente las acciones y decisiones políticas de quienes nos gobiernan”. En ese sentido, sus canciones también son su posicionamiento político, que no duda en expresar. “Actualmente, como en todos los gobiernos de derecha que hemos tenido, se gobierna a favor de los sectores más favorecidos económicamente y con mayor poder sociopolítico, se concentra la riqueza y los beneficios en pocas manos y se quitan los derechos y el acceso a los bienes a las mayoría de las personas de nuestro país”, sostuvo. Puesto a pensar en su aldea también tuvo una mirada firme: “San Luis no es más que un reflejo exacto de las funestas políticas nacionales llevadas a cabo por el presidente Milei”.

Con referencias constantes a la vida provincial (durante el disco se nombra al viento Chorrillero, a la punta de los Venados y a Antonio Esteban Agüero pero también al Río Grande y a las Madres de Plaza de Mayo), las canciones fueron compuestas hace ya un tiempo. Tanto, que el compositor trabaja en nuevos temas para nuevos discos.

Otras de las preocupaciones del músico es el cuidado de la naturaleza, una situación que se anota en el debe del ser humano. “En mis canciones se traduce algo que como sociedad no hemos hecho del todo consciente: estamos destruyendo el equilibrio natural de nuestra madre tierra, único lugar de existencia humana”. Sanz nació en San Luis y estudió Filosofía en Mendoza, aunque una vez que se recibió volvió a la provincia.

El productor de “Al sur” fue Cándido Sanz, hijo de Ramón y tecladista en varios proyectos de la escena provincial. A él su sumó una selección de músicos locales que grabaron el disco y que incluye a Vicky Lo Giúdice, Ezequiel Laina, Federico Bordigoni, Daniel Pitone, Nahuel Rivero, Adrián Algarbe y Antonella Rapetti, responsable de los coros, de notable presencia en las canciones.

“Me gusta trabajar dando lugar a los músicos y las músicas para que sean creativos en sus participaciones, tanto instrumentales como vocales”, dijo Sanz, quien consideró que la participación de voces femeninas aportan mucho al resultado final.

Uno de los proyectos más consistentes que tuvo en su vida artística fue “La ventana”, una banda en la que compartió sus creaciones con Algarbe, Chicho Cipriani y otros músicos de la provincia hace más de 30 años. A finales del año pasado, hubo algunas reuniones con el fin de reanimar el grupo, pero Sanz fue concluyente en darle la negativa a una posible reaparición. “Varios integrantes del proyecto original no tenían interés en participar y alguno se alejó completamente de la música. Y los reemplazos que buscamos no funcionaron”.