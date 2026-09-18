Goleada de Racing y vibrante empate entre Central Córdoba y Defensa

Con goles de Gonzalo Escudero, "Maravilla" Martínez e Ignacio Rodríguez, Racing Club de Avellaneda derrotó en su estadio "El Cilindro" a Sarmiento de Junín, por 3 a 1. Marabel anotó para los juninenses.

La décima fecha del torneo Clausura de AFA, se abrió en el estadio "Madre de Ciudades", donde Central Córdoba reaccionó a tiempo en un final con máxima tensión y rescató un agónico empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia.

El "Halcón" de Varela acariciaba una merecida victoria como visitante gracias a las anotaciones de Jeremías Lucco y Leandro Fernández, que ponían el encuentro 2-0 a favor de la visita.

Sin embargo, el "Ferroviario" logró cambiar la historia en el tramo decisivo del partido.

Marco Iacobellis descontó para el equipo local con un golazo y le devolvió la esperanza al conjunto blanquinegro e iniciando el dramatismo del cierre.

Apenas a segundos del pitido final, el árbitro Pablo Echavarría sancionó una mano dentro del área de Defensa y Justicia, decretando la pena máxima para el dueño de casa.

Leonardo Sequeira tomó la responsabilidad de la ejecución, pero su fuerte remate fue interceptado en primera instancia por el arquero Enrique Borgogno, desatando el festejo transitorio de la visita.

No obstante, la celebración se disipó rápidamente tras la intervención del VAR, que advirtió la invasión y el adelantamiento del guardameta.

En el reintento del tiro penal, el ex delantero de Huracán mantuvo la calma, no falló y estampó la igualdad definitiva.

El empuje final de Central Córdoba estuvo a punto de transformarse en un triunfo épico cuando Barrera convirtió lo que era el tercer gol local, pero la acción fue anulada por la tecnología debido a un fuera de juego milimétrico.

Con este vibrante desenlace, el "Ferroviario" selló un punto clave frente a un rival que dejó ir la ventaja en los últimos instantes.

Los partidos del sábado, domingo y lunes

-Sábado 19 - 14:30 | Gimnasia (Mendoza) vs. Deportivo Riestra | Zona A

-Sábado 19 - 14:30 | Gimnasia (La Plata) vs. Banfield | Zona B

- Sábado 19 - 16:45 | Unión vs. Independiente | Zona A

- Sábado 19 - 19:00 | River Plate vs. Huracán | Interzonal

-Sábado 19 - 21:15 | Instituto vs. Talleres | Interzonal



-Domingo 20 - 14:45 | San Lorenzo vs. Boca Juniors | Interzonal

-Domingo 20 - [Horario] | Rosario Central vs. Argentinos Juniors | Zona B

-Domingo 20 - [Horario] | Platense vs. Newell's Old Boys | Zona A

-Domingo 20 - 19:15 | Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto | Zona B (Liberado)

- Domingo 20 - [Horario] | Vélez Sarsfield vs. Tigre | Zona A



-Lunes 21 - 14:30 | Aldosivi vs. Atlético Tucumán | Zona B

- Lunes 21 - 19:00 | Barracas Central vs. Independiente Rivadavia | Zona A

-Lunes 21 - 21:15 | Lanús vs. Estudiantes de La Plata | Zona A