Tras las lluvias del fin de semana, habrá un poco de sol pero bajarán las temperaturas

A la par de un cese de la nubosidad –que se hará más concreta por la tarde- las temperaturas irán bajando en un inicio de semana que ofrecerá algunas lluvias aisladas y una leve brisa. El pronóstico de la Re de Estaciones Meteorológica indica que hasta el miércoles por lo menos estará fresco.

Si bien las nubes que comandaron los cielos puntanos durante todo el fin de semana comenzarán a disiparse entre el mediodía y la tarde, la mínima del lunes 8 de junio será de 7 grados, inferior a todas las vividas en los últimos días.

La mañana del lunes permanecerá nublada y con bancos de niebla. A la tarde se producirá –a la par de la desaparición de las nubes- la máxima, prevista en 14 grados. Para el martes las condiciones serán similares aunque se espera más frío y probables heladas.

El miércoles 10 de junio será una jornada inestable con poco cambio de las temperaturas, cielo mayormente nublado y una temperatura que irá de los 8 a los 15 grados.

Durante el fin de semana se registraron lluvias en buena parte de la provincia. Coronel Alzogaray fue la localidad más lluviosa con 22 milímetros, en tanto que en Fraga las precipitaciones alcanzaron los 17 milímetros. El Trapiche, La Punilla y Estancia Grande rondaron los 11.