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Ciudad de San Luis

Se resistió a que le robaran la bicicleta y lo balearon

El ataque fue en el cruce del Corredor y la avenida Italia, en el predio de una venta de GNC. Por los reiterados hechos delictivos, la zona es calificada como una ‘boca de lobo’.

Por redacción
| Hace 1 hora

La inseguridad volvió a encender la alarma en la amplia barriada comprendida en jurisdicción de la Comisaría 6ta, en la ciudad de San Luis. Es por un violento episodio que tuvo como víctima a un ciclista que, luego de forcejear con delincuentes que intentaban robarle su bicicleta, lo balearon.

 

El asalto que se produjo en Corredor Vial e Italia, a metros del área de ventas de una estación de GNC, desató el reclamo de vecinos y comerciantes que ligaron a este atraco a otros delitos que han ocurrido a escasa distancia de la Comisaría Sexta. La comunidad denuncia una modalidad repetida de “robo hormiga” en viviendas y asaltos que se cometen pese a las cámaras de seguridad.

 

 

Los principales reclamos vecinales:

 

1. Robos reiterados: comerciantes advierten que los delincuentes estudian sus movimientos y atacan en horarios clave o cuando los empleados quedan solos.

 

2. Impunidad delictiva: la comunidad reporta que los sospechosos actúan a cara descubierta e ignoran las cámaras de seguridad.

 

3. Expresan impotencia porque los demorados recuperan la libertad rápidamente tras ser detenidos.

 

4. Falta de presencia policial: Piden mayor patrullaje preventivo efectivo en las calles vulnerables de la jurisdicción.

 

Ante los hechos reiterados, los vecinos solicitan extremar los cuidados y reclaman acciones concretas para frenar la ola de delitos que, según aseguran, se cometen a la vista de la Comisaría 6ta.

 

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