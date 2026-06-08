El policía acusado de golpear a un joven seguirá con prisión domiciliaria

Matías Raúl Escudero, el efectivo policial imputado por la feroz golpiza que sufrió el joven Brian Arévalo el pasado 9 de abril en el barrio 292 Viviendas, continuará cumpliendo prisión domiciliaria.

El juez de Garantías N° 3, Marcos Flores Leyes, rechazó el pedido de la defensa para levantar la medida y decidió mantener el arresto al considerar que persisten los riesgos procesales, que la investigación sigue abierta y que podrían sumarse nuevos acusados a la causa.

Escudero está imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales. Según la acusación, propinó una golpiza a Arévalo que le provocó fracturas en el rostro y en el tabique nasal.

Durante la audiencia, la fiscal de la causa, Débora Roy Gitto, solicitó firmemente sostener la detención domiciliaria argumentando que todavía restan producir pruebas clave para el expediente. En tanto, los abogados del policía habían propuesto medidas alternativas más leves, como presentaciones periódicas en un registro judicial, alegando la inocencia de su defendido, quien en su declaración previa negó haber participado de una golpiza.