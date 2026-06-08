Compró una moto hace dos semanas y se la robaron de un templo evangélico

Mientras participaba de una reunión de jóvenes de una iglesia evangélica, un chico sufrió el robo de su moto, que había comprado hace dos semanas.

La sustracción del vehículo se produjo el sábado poco antes de las 23 y quedó registrado en las cámaras de monitoreo, pero hasta ahora la Policía no pudo dar ni con el rodado ni con los autores.

La moto es de color gris y tiene una línea amarilla en el tanque de nafta y fue robada en la iglesia Cristo Vive, de 9 de julio 1175. El dueño estaba en el interior del templo en una reunión de jóvenes.

Una característica para encontrar el rodado es que tiene todos sus componentes nuevos, ya que el dueño la compró hace nada más que dos semanas. La información que se pueda brindar al respecto se debe proporcionar al 2665000645.